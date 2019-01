Saaremaa Võrkpalliklubi täiendas ridu Eesti koondise nurgaründajaga

Alliku sõnul on Saaremaa treeningute ja ka treeningkaaslaste tase parem, kui seda oli Rumeenias. «Esmatähtis on end täielikult terveks saada ja suur soov on Saaremaa meeskonnaga kaitsta kahte järelejäänud tiitlit sel hooajal,» ütles võrkpallur.