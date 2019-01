Korraliku nädalavahetuse selja taha jätnud Ilves tegi endale väikese üllatuse

«Mingil määral oli see positiivne üllatus, et kolmandale päevale jõudsin. Samas tunnen, et minu sooritused on veel kaugel sellest, mis võiks olla. Varu on nii suusasõidus kui hüpetes,» ütles Ilves.

Minituuri võistlusformaat soosib pigem häid hüppajaid. Mullu oli eestlase hüppevorm väga hea ning avaetapilt sai ta kirja tol hetkel elu parimat tulemust tähistanud kuuenda koha. Tuuri kokkuvõttes läks eestlasele kirja 15. koht. «See on väga äge võistlusformaat. Mullu leidsin enda hüpetes kindluse ning sellise formaadi puhul tulebki hüppemäel stabiilselt hea olla,» ütles Ilves, tuues näiteks tänavuse võitja Mario Seidli, kes on hea hüppaja ja keskpärane suusamees.

Enne Seefeldi MMi on kahevõistluses kavas veel kolm MK-etappi. Ilves kavatseb osaleda järgmisel nädalavahetusel Trondheimi etapil, kuid jätab Klingenthali võistluse vahele. Vahetult enne MMi toimuvale Lahti MK-etapile on eestlasel plaan jällegi minna.

«Hüpe on minu puhul number üks ning pean selle saama maksimaalselt heaks. Kui hüpe on käes, on ka suusarajale lihtsam minna. Aga ka suusasõidus on vaja asjad tööle saada,» ütles Ilves. «Selles hooajas on nii palju halbu asju olnud, et tahaks juba uuesti korralikult võistlema hakata.»