Tänaku eksmeeskonnakaaslane: loodan heidelda rallivõitude nimel

Uuel hooajal on Evansil kõrged eesmärgid. «Lähen uuele hooajale vastu positiivsete väljavaadetega. Arvan, et olen leidnud enda jaoks hea koha. Loodan heidelda rallivõitude ja poodiumikohtade nimel,» sõnas Evans ning lisas, et survet ta enda õlul ei tunne. «Olen pigem põnevil. Meeskond on endiselt motiveeritud võitma ja tunnen end siin väga mugavalt.»