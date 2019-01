Kaunase Žalgirise varakamber jõuab Eestisse

Kaunase Žalgirise korvpalliklubi tutvustaval ainulaadsel näitusel on välja pandud väärtuslikum osa Baltikumis legendi seisusse tõusnud meeskonna läbi aegade võidetud trofeedest, valik mängusärkidest ja muudest märgilistest esemetest.

«Mul on väga hea meel, et Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum tõestab ennast väärika partnerina suurtele rahvusvahelistele spordiorganisatsioonidele. Kui eelmisel suvel tegime suurepärase koostööprojekti ajaloo edukaima jalgpalliklubiga Real Madrid, siis sel korral on au tuua Tartusse eestlaste ühe lemmikklubi Kaunase Žalgirise eksklusiivne väljapanek," rääkis spordimuuseumi juht Siim Randoja.