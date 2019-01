Vassiljevi lootus päästerõngale elab. «Võib juhtuda, et tuleb laenuleping.»

Suvel Poola kuuendas liigas mängiva Piasti duubli juurde saadetud 34-aastane Eesti koondislane on seega pool aastat uut võimalust otsinud. Nüüd tunnistas ta, et asjaolude kokkulangemisel võib pääsetee leiduda.

«Lähtun sellest, mis on praegune seis ja tundub, et konkreetset pakkumist ei ole. Võib juhtuda, et mingi laenuleping tuleb, aga kas sellega on nõus klubi, seda ma ei tea,» lausus Vassiljev Soccernet.ee-le.