Lumeäestaja Bottas: igal rallitestil olen vajanud labida abi

Enne WRC-autosse istumist õppis Bottas rallikunsti vähemvõimsamal N-rühma masinal. Kuidas seni harjutamine välja on tulnud? «Igal testil olen teinud väikesi vigu ja on vaja olnud labidat, aga mitte midagi suur nagu puuse sõitmine,» tõdes Mercedese F1-piloot. «See on osa võidusõidust. Oleme veidi lumevalle tabanud, aga õnneks mitte liiga palju.»

Plaan võistluseks, kus tema kõrval istub eksmaailmameistrist kaardilugeja Timo Rautiainen, on Bottasel selgelt paigas: «Kui alustame, siis sõidame targalt. Võistlustules on palju kogenud sõitjaid, kes on Lapimaa ralliga tuttavad. Mõned neist võivad isegi katseid peast teada. Minu jaoks on uus iga kurv ja katse. Ja ka tingimused, teekate, mis pidevalt vahetub ja pidamist muudab. Alustame rahulikult, kiirusega, mis mulle sobivana tundub. Lisame tempot, kui tundub, et olen selleks valmis. Sõidame mõistagi maksimumi piiril, aga võttes arvesse minu hetkekogemusi ja -oskusi.»