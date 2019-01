Séb vs Séb ehk 15 MM-tiitlit laual

FOTO: Tiit Sermann

Loebil jätkuvalt ebaaus eelis

Tegelikult üritati kahe Sébi narratiivi WRC-sarja künda juba möödunud hooajal, kui vanem härra pärast aastatepikkust pausi kolmeks ralliks vana armastuse juurde naasis. Mõlemad mehed rääkisid tiimide ja sponsorite pressiteadete vahendusel, et vana vaen on maha maetud ja nüüd austatakse teineteist sõitjatena ning võetakse hea meelega mõõtu. Ogier teenis kuue tiitliga välja selle, et temast ei pea enam rääkima kui Loebi varjus olijast, vaid kui võrdsest suurte seas.

Ogier’ uus austus Loebi vastu ei kestnud aga kaua: iga kord, kui vanameister pistis nina MM-karussellile, oli tiitlit jahtinud rahvuskaaslasel kohe rammus kont hambus: ebaaus, et külalissõitjad saavad tulla MM-sarja ja sõita tänu paremale stardikohale palju paremates tingimustes rallivõidule. Loe: on ebaaus, et vähemteadjale pealtvaatajale jääb mulje, et mingi vanamees, kes pole aastaid õige ralliautoga sõitnud, lihtsalt tuleb ja pühib praeguste tippudega põrandat.

Sébastien Loeb saab uut Hyundaid testida alles vahetult enne Monte Carlo rallit, sest eelnevad nädalad oli ta seotud Dakari rallilga. Võib-olla on tegu viimase korraga, kui meest Groupe PSA ehk Citroëni või Peugeot’ autos näeb. FOTO: Antonin Vincent / DPPI / Red Bull Content Pool

Ideaalsest olukorrast jääb praegugi puudu. «Mul on väga kahju, et Loeb tervet hooaega kaasa ei tee. Olen ausalt öeldes veidi pettunud. Oleks väga huvitav Loebiga kogu hooaja vältel võidu sõita ja ühtlasi MM-tiitli nimel võidelda. Aga kahjuks on otsus selline, järelikult peame keskenduma reaalsetele tiitlinõudlejatele, mitte Loebile,» nentis Ogier enne jõule, kui sai avalikuks uudis rallilegendi kuueetapilisest programmist. See tähendab, et aasta ehal näiteks sealsamas Kataloonias kordub tänavusest tuttav stsenaarium: Loeb, kes on MM-arvestuses tiitlinõudlejaist pikalt maha jäänud, saab paremalt stardikohalt jahtida võitu. Kuus etappi on parem kui kolm, ja mis veel tähtsam, Loeb hüppab masinasse kohe hooaja algul, kui kellelgi pole veel teiste ees eelist tekkinud.

Seega on meil lõpuks võimalus saada vastus küsimusele, kes on siis tegelikult Prantsusmaa parim rallisõitja? Esimesed lasud selles sõjas kõlavad kõige sobivamas paigas: Gapis, kus asub Monte Carlo ralli teenindusala. Tegu on Ogier’ kodukandiga ning viimasel neljal hooajal on ta lumistel ja jäistel asfaltteedel jäänud alistamatuks. Varasemad kaks hooaega oli samas kiireim Loeb, kes on traditsioonilise MM-sarja avaetapi võitnud rekordilisel seitsmel korral. Ogier’l on esikohti kirjas kuus. Paremat kohta jõukatsumiseks ei leia tervest MM-karussellist.

Sébastien Loeb on lubanud, et teeb vajadusel tööd Hyundai meeskonna liidri Thierry Neuville’i (pildil) heaks. FOTO: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Üks Citroënis tagasi, teine esmakordselt eemal