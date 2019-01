Gerli Liinamäe EMil kumbagi eesmärki ei täida

Suure tõenäosusega jäävad mõlemad sihid Liinamäel täitmata. Kui 36 sportlasest on lühikava sooritanud 27, asub ta 18. kohal. Kuid et viimaste gruppide tase on märgatavalt kõrgem, võib sisuliselt kindlalt väita, et Liinamäe 24 parema hulka ei mahu. Tõenäoliselt saab ta 27. koha.