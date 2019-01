U17 eliitliigades mängib tänavu rekordarv võistkondi

U17 Eliitliiga toimub juba 12. korda ning varasemalt pole nii palju võistkondi osa võtnud – turniiri rekord tehti möödunud aastal, kui osales 24 võistkonda. Aastate jooksul on Eliitliigas mänginud enam kui 2000 noormängijat.

U17 Eliitliiga võistkonda lubatakse üles anda 2003.– 2004. aastatel sündinud mängijaid. U17 Eliitliiga II ja III liigas võib mängida ka kolm mängijat, kes on sündinud 2002. aastal (1. augustil või hiljem). U19 Eliitliigas mängivad 2000.-2003. aastal sündinud pallurid. 2000. aastal sündinud mängijat on lubatud U19 Eliitliigasse üles anda vaid juhul, kui ta ei ole üles antud täiskasvanute meistrivõistlustele (välja arvatud kuni kolm mängijat, kes on sündinud pärast 1. augustit 2000). Juhendi leiab jalgpalliliidu kodulehelt.