PM Monte Carlos. Kuidas lõpetada prantslaste ülemvõim? Tänak: tuleb neist kiiremini sõita!

Tänak ise on Prantsusmaa Alpide vahel asuvas Gapi rallipargis kui vana rahu ise. Möödunud aastal oli ta Toyotas uustulnuk ning tema ümber käis meeletu sebimine. Nüüd on Tänak tõusnud Jaapani tehasemeeskonna esinumbriks, kuid kõik on tuttav. Tõsi, meeskonnas on uus liige, põhjaiirlane Kris Meeke, ent temagi on põhjamaise rahulikkusega kaasa tulnud.