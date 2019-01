Tipphetked: Klavanita mänginud Cagliari kaotas lähirivaalile

Itaalia kõrgliigas oli Cagliari enne kohtumist hoidmas igati korralikku 13. kohta, samas kui Sassuolo oli tabelis asumas kohe nende ees. Klavan jäi kohtumisest eemale, kuna eestlane taastub kannakõõluse operatsioonist. Cagliari ei saanudki oma rünnakut täna korralikult käima. Koduväljakul mänginud Sassuolo ei olnud küll Cagliarist peajagu üle, kuid siiski ei tekkinud Klavani koduklubil ühtegi head võimalust. Sassuolo alus kohtumist 9. minutil juhtima ning VARi abil määratud penalti poolaja lõpus tähendas Sassuolo kaheväravalist edu poolajapausile minnes. 87. minutil vormistas Alessandro Matri lõppseisuks 0:3.

Kindel on see, et Cagliari eestlasest keskkaitsja ei naase veel niipea jalgpalliväljakule, kuna Klavan taastub käimasoleva nädala alguses Portos Santa Maria haiglas tehtud vasaku kannakõõluse operatsioonist.