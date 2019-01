PM Aspenis. Olümpiavõitja kiidulaul Sildarule: kurat küll, nüüd ta hakkab siin ka võitma!

Esimest korda 11 aasta vanuselt suusad alla saanud Sharpe alustas oma karjääri sarnaselt Sildarule pargisõidus, kuid proovis kõrvalt veel ka vigursuusatamist ning küngaslaskumist. Rennisõiduni jõudis ta hiljem, kuid otsustas seitse aastat tagasi alale truuks jääda.

«Mind sunniti valima,» selgitas Sharpe, miks ta ei tee sarnaselt Sildarule kaasa ka pargisõidus. «Mulle tundub, et praegu on noortel rohkem valikuvabadust. Samas oli minu valik teadlik, sest soovisin energiat kulutada vaid ühele alale.»

Tagantjärele võib öelda, et valik osutus õigeks. Lisaks sellele, et Sharpe on valitsev olümpiavõitja, on tema auhinnakapis veel 2015. aasta MM-hõbe, 2016. aasta Oslo X-mängude kuldmedal ning 2018. aasta Aspeni X-mängude pronksmedal.

Ent ihaldatuimat X-mängude kuldmedalit, Aspeni oma, tal veel pole. Kolmel korral on ta proovinud, kuid alati on midagi puudu jäänud. «Millegipärast ei suuda ma Aspenis kunagi püsti jääda. Selleks aastaks olen aga väga hästi valmistunud ning loodetavasti kujuneb neljas katse edukaks,» ütles Sharpe.

Ja keda peab ta enda suurimaks rivaaliks? Ta tõstab esile ameeriklanna Brita Sigourney ning kaasmaalanna Rachael Karkeri, kellel mõlemal on olemas trikkidepagas, mis heal päeval võib võidu tuua. Kõige suurema konkurendina toob ta ikkagi välja Sildaru.

«Kelly nimi jäi mulle kohe silma, kui ta hakkas pargisõidu ja Big Airi võistlusi domineerima. Teda oli võimatu mitte märgata. Kui ta hakkas ka rennisõidus võistlema, mõtlesin: «Kurat küll. Nüüd ta hakkab siin sama tegema mis seal – võitma!»»

Esimest korda olid naised samal võistlusel vastamisi 2017. aastal Uus-Meremaal toimunud MK-etapil. See oli ka Sildaru esimene suur võistlus rennisõidus oma ala tippude vastu. «Mäletan seda võistlust väga hästi. See oli nii lõbus! Kord olin mina peal, siis jälle tema. Lõpuks võitsin selle võistluse, aga siis sai ta magusa revanši,» meenutas Sharpe, kes pidas silmas läinud aasta detsembris peetud Copperi MK-etappi.

Võiduga lõppenud Copperi MK-etapp on sealjuures ka viimane kord, kui Sildaru korralikult renni sai sõita. Aspenis on tal selja taga küll rennisõidu treeningud, kuid võrreldes ühele alale spetsialiseerunud konkurentidega on eestlanna nigelamas seisus. Kuid see on hind, mida tuleb mitmel alal võisteldes maksta. Ja mõistagi ei tähenda see seda, et Sildarul medalivõimalused puuduksid.

«See on meeletult äge, et ta suudab kolmel alal tipus olla. Mind konkurents ei heiduta, hoopis vastu pidi. Kelly on nagu tuli minu jalge all, mis sunnib mind veelgi rohkem pingutama,» kiitis Sharpe taaskord noort konkurenti.

Samas on Sildaru ise öelnud, et Sharpe’i on väga keeruline võita. Ka Copperi MK-etapi võit oli Sildaru enda jaoks väikene üllatus. Kogenum kanadalanna selgitas, et tegelikult on ta võrreldes Sildaruga üsna erinev suusataja ning mõlema võiduvõimalused on suuresti seotud sellega, mida kohtunikud võistluspäeval rohkem hindavad – kas hüpete kõrgust või haarete puhtust. Olgu öeldud, et Sildaru tugevuseks on haarded, Sharpe’i omaks aga hüpete kõrgus.

«Kellyl on stiili ja voolavust. Tema trikid on väga sujuvad ja tugevate haaretega. Viimane pärineb ilmselt sellest, et ta on tulnud rennisõitu läbi pargisõidu ja Big Airi. Seal on haaretel väga suur roll. Rennisõidus on selle koha pealt minu hinnangul viimastel aastatel veidi vabamalt võetud. Kelly trikid ja stiil on see, mis on talle edu toonud,» analüüsis olümpiavõitja Sildaru sõitu.

Eelnevast kiidulaulust hoolimata läheb Sharpe rennisõidu võistlusele vastu favoriidina ning ühe kindla mõttega – võita lõpuks Aspeni X-mängude kuldmedal. Kuigi tema auhinnakapist on puudu veel ka MM-kuld, vastas Sharpe provotseerivale küsimusele medalieelistuse kohta: «Kui pean valima, siis praegu eelistan X-mängude kuldmedalit.»