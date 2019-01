Paide Linnameeskond lõi käed Hispaania kõrgliigaklubi kasvandikuga

Mikel Gurrutxaga: «Mul on Paidega liitumise üle väga hea meel. Kahe ja poole nädala jooksul on mulje meeskonnast, treeneritest ja treeningutest äärmiselt positiivne ning usun, et see on minu jaoks hea keskkond arenguks. Koostöö väljakul läheb meil satsis iga päevaga aina paremaks ning soovime tänavu anda kõigile korraliku lahingu. Kogu meeskond teeb tugevat tööd selle nimel, et hooaeg tuleks väga korralik ja saavutaksime oma eesmärgid!»