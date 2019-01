Rallisaade: vaata, millist rolli mängisid Monte Carlos sõitjate suurimad abilised

Teatavasti on Monte Carlo ralli oma olemuselt keeruline just ilmastiku poolest - ühel katsel võib olla nii lund ja jääd, aga ka kuiva ning märga asfaldit. Selle kõige juures on ülimalt keeruline kiiresti sõita.



MM-sarjas on selleks aga sõitjatel abis «gravel crew» ehk esiauto, kes sõidavad katse mõni tund varem läbi ning annavad teeoludest täpsemalt rallipaaridele teada. Vaid nii on võimalik Monte Carlos edukas olla.