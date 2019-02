Tänases «Spordireporteris» on juttu nii Kalev/Cramo kaotusest Riia VEFile ja NBAs uskumatut seeriat tegevast James Hardenist, kes on 27 kohtumist järjest visanud üle 30 punkti. Lisaks on teemaks ka mäesuusatamise MM, kus tuleb starti nii eestlane Tormis Laine kui ka karjääri lõpetav Lindesy Vonn.