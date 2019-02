Vormel ühes on tuuletunnelitel olnud väga tähtis roll tänapäevaste aerodünaamiliste vormel ühe autode väljatöötamisel. Tänu tuuletunnelitele on suudetud autosid muudkui millisekundite võrra kiiremaks muuta. Aga nüüd on käes 21. sajand ja aerodünaamikat saab arendada juba uute meetoditega. Millised on uued lahendused, mis aitavad tiimidel kokku hoida kümneid miljoneid?