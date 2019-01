PM Monte Carlos. Mäkinen andis heinapalle ramminud Latvalale MM-tiitlit puudutava soovituse

«Minu mõtteviis on seekord alustada samm korraga. Tommi (Mäkinen, tiimipealik - toim) ütles mulle, et pool aastat pole mõtet MM-tiitlile mõelda. Tee, mida sa teed ning siis vaatad, kus asud. Kui siis on tiitlivõimalus, siis võid gaasi põhja vajutada ja selle nimel tööd hakata tegema.»

Kõlab eos alistumisena? Latvala meelest mitte. «Ma alustasin, kui olin 17 ja praegu olen 34-aastane. Olgem ausad, ma poleks uskunud, et ma nii kauagi vastu pean. Kusjuures ei tundu üldse, et nii palju aastaid on möödas, sest ma mäletan siiani väga selgelt, milline oli mu esimene ralli.

Mäletan väga selgelt, et pärast esimest kiiruskatset, mis oli 20 kilomeetrit pikk, kaotasime parimale 58 sekundiga - sisuliselt kolm sekundit kilomeetriga. Siis võtsin endale eesmärgiks, et järgmisel aastal võiksin kaotada keskmiselt sekundi kilomeetriga ja nii see läks. Aga kust ma saan selle poole sekundi? Kaks aastat hiljem see õnnestus. 2007. aastal sain esimese katsevõidu. See võttis aega, väga palju aega, aga lõpuks sain sellega hakkama. Täpselt nõnda talitan tänini. Mingi eesmärk peab olema.»

Latvala võitis möödunud hooajal viimase ralli Austraalias ja kindlustas sellega oma seeria jätkumise – soomlane on aastast 2008 võitnud igal hooajal vähemalt ühe WRC-etapi.

«Muidugi mäletan ilmselt kõikidest rallidest midagi, aga selgemalt jäävad meelde ikkagi parimad hooajad. Oli aastaid, mis ei läinud nii hästi ning neid olen võib-olla üritanud teadlikult oma mälust blokeerida,» rääkis Latvala.

Monte Carlo hommikusel testikatsel elas Latvala kolmandal läbimisel üle ka väikese ehmatuse, tutvudes heinapallidega. Soomlane ise ei teinud sellest aga suurt numbrit ning läks järgmisele läbimisele, sõites peaaegu et kiireima aja. Aegade võrdluses jäi ta neljanda aja sõitnud Tänakule alla 0,6 sekundiga.

«Minu eesmärk on sellel rallil olla esimese nelja sees. Ma tean, et Sebastien Ogier on siin hirmus kõva, Ott teeb seda, mida ta alati teeb, Thierry Neuville tahab neile konkurentsi pakkuda. Minu eesmärk on sõita puhtaid rallisid. Kui teed hea rehvivaliku ja taktikaliselt hea ralli, siis võid võidu nimel sõita. Kõige olulisem on neljapäeva hilisõhtu üle elada ning siis edasi võidelda. Lihtne see kindlasti olema ei saa.»