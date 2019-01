Statistikapomm: Monaco kaitsepühak sundis Monte Carlo ralli kava muutma

1366,43 on kilometraaž, mille rallimehed läbivad neljapäeva õhtust pühapäeva pärastlõunani. 16 kiiruskatset moodustavad sellest 323,83 km.

40 protsenti võistlustrassist on võrreldes eelmise aastaga uuendatud: SS1, SS2 ja SS3/6 on kõik uued , SS4/7 kohendatud ja SS5/8 oli viimati Monte Carlo rallil kasutusel eelmisel kümnendil.

Uus on ka stardipaik: kui varem kamandati meeskonnad Monaco kuulsale Casino väljakule, siis tänavu saab hooaeg lähte 245 kilomeetri kaugusel mägises Gapis, kus paikneb ka kuuendat aastat rallipark.

Muutunud on ka finišipoodiumi asupaik: kuna pühapäeval tähistatakse Monacos riigipühana kaitsepühaku Devota päeva , siis ei saa rallimehed palee juurde ja parimatele ulatatakse trofeed üle mere ääres kuulsa Monaco F1-tänavaringraja 12. ehk Tabaci kurvis.

Püha Devota on ka teise MM-ralli toimumispaiga, Korsika saare , kaitsepühakuks.

Kuigi formaalselt on tegu Monte Carlo ralliga, võisteldakse Prantsusmaa teedel. Kokku läbib ralli viit Prantsuse maakonda.

Kõige pisem koht, kus ralli (reedel) läbi sõidab, on Bâtie-des-Fonds küla , kus elab ametlikult kuus inimest.

Kuna selle statistikapommi koostamiseks on suuresti Michelini välja antav ralli eelvaade, siis neile veel tasuta reklaami: MMi traditsioonilise avaralli on kokku võtnud üheksa prantslast ja seda kõiki Prantsuse tootja rehve kasutades.

Ralli ajaloo edukaim sportlane on mõistagi Sebastien Loeb seitsme esikohaga.

Tänavu roolib legendaarne prantslane just mägiteedel esimest korda Hyundai i20 Coupe masinat ja valis oma sõitjanumbriks 19. «19 on mu tütre Valentine’i sünnikuupäev. See tähistab ühtlasi minu ühte JWRC ja üheksat MM-tiitlit, mis ma aastate jooksul olen kokku saanud,» selgitas Loeb.