PM Monte Carlos. Miks on rehvivalik Monte Carlo rallil nõnda oluline?

«Meid ootavad Monte Carlos ees alati täiesti erinevad olud. Kõik inimesed, kes on sõitnud tavalise rehviga lumel või jääl, teavad, kui raske seda teha on. Meil tuleb sellistes oludes võidu sõita, see pole lihtne. Mõnikord peame slikkrehviga lumistes oludes sõitma, sest tuleb vastu võtta mingi kompromiss. See on algava ürituse eripära,» rääkis valitsev maailmameister Ogier.