PM Monte Carlos. Galerii: Tänak rõõmustas sadu tulihingelisi rallifänne

Hooaja esimese, Monte Carlo ralli eel on teadupärast ka fännide huvi väga suur ning nõnda kasutasid paljud pealtvaatajad võimalust oma lemmikute autogrammi küsida ning pilti teha.

Kui Ott Tänak on tavapäraselt väga populaarne, siis sedapuhku oli suur tung mõistagi prantslaste Sebastien Ogier' ja Sebastien Loebi juures. Ühel hetkel läks möll aga nõnda suureks, et turvamees pidi sekkuma ning Ogier' autogrammi osaliseks said mõned üksikud poolehoidjad.