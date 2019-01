Teist sõitu järjest punktikohale jõudnud Tomingas: täna väga rahul ei ole

«Isu on tõusnud ja nüüd ma ootan hoolega neid punktikohti,» rääkis Tomingas rahuloleval häälel viimasest kahest individuaaldistantsist, mis edukalt selja taha on jäänud. Lamadestiirus püsti jäänud märgita oleks ta koht olnud täna 30 alla.

«Ausalt öeldes, täna ma väga rahul ei ole, sest sain konkreetse kangi või haamri viimasel ringil. Kui oleks natukene rahulikumalt alustanud, kannatanuks võib-olla ka lõpuni,» lisas Tomingas, kes teisest tiiru vaheajas oli suisa 25. kohal. «Kuigi ma alustasin enda kohta väga rahulikult. Esimesel ringil tiirust lahkudes tundsin, et oleks nagu raja rahulikult läbi sõitnud, aga teise poole peal sain ikka aru, et on täitsa jama,» itsitas sportlane siiralt üle telefonisilla.