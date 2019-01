Täna öösel: Sildaru alustab jahti ajaloolisele saavutusele

X-mängude medalile alustavad jahti kaheksa naist. Kõigil on võimalik sooritada kolm katset, millest arvesse läheb parim.

Võistluste suurfavoriit on valitsev olümpiavõitja Cassie Sharpe, kellel aga Aspeni X-mängude kuldmedal puudub. Tänavune katse on talle neljas ning 26-aastase kanadalanna sõnul on ta võistlusteks väga hästi valmistunud. «Millegipärast ei suuda ma Aspenis kunagi püsti jääda. Selleks aastaks olen aga väga hästi valmistunud ning loodetavasti kujuneb neljas katse edukaks,» ütles ta enne võistlust.