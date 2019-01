PM Monte Carlos. Tänak: homne päev tuleb ilmselt veel huvitavam

«Monte Carlo ralli on alati üllatav, kunagi ei tea, mida oodata. Ralli esimene kiiruskatse oli keeruline, aga meil oli küllaltki turvaline rehvivalik. Esimesel katsel olid mõned kohad oodatust libedamad, oli täielik klaasjää. Tänane päev polnud kerge, kuid olen kokkuvõttes ikkagi õnnelik,» lausus Tänak, kes juhib Sebastien Ogier' ees 9,1 sekundilise eduga.

«Rasketes oludes on auto hea, ma tunnetan autot küllaltki hästi, mis teeb sõitmise lihtsamaks. Auto on aastaga palju arenenud, aga lisaks aitab kaasa ka minu kogemus selle autoga - mõistan lihtsalt ise autot paremini, sellest on sellistes oludes palju abi,» lausus Tänak. Ka kaardilugeja Martin Järveoja oli sama meelt.

«Kindlasti on eelmise aasta kogemus abiks. Ma loen ennast ikkagi nooreks kaardilugejaks, aga koostöö gravel crew-ga tuleb seekord kuidagi lihtsamalt ja loogilisemalt välja. Alati on tähtis rallit alustada hea tundega ja selle me saavutasime. Tõsi, omajagu kilomeetreid on veel minna,» sõnas Järveoja.

Reedel on ees kaheksa kiiruskatset ning mõlemad on sama meelt, et kerge pole siin ükski katse.

«Olen kuulnud, et homne tuleb ilmselt veel põnevam kui tänane, aga katseid on lihtsalt rohkem kui täna oli. Homme peaks olema taas nii lund, jääd kui ka asfalti, kõik need asjad, igalpool läbisegi. See teebki selle ralli keeruliseks, rehvivalikut pole kerge niiviisi langetada,» seletas Tänak.