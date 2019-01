PM Monte Carlos. Neuville loodab tiitlijahis Loebi abile: kindlasti on toetus suurem kui mullu

«Oleme väga palju testinud, aga kõik uus pole alati positiivne. Võime küll palju testida, aga see ei tähenda, et lõpus kasutame kõike. Miski pole kunagi lõpuni valmis,» rääkis Neuville Postimehele ja selgitas, et i20 Coupe WRC võistlusautot on üritatud nii palju arendada kui võimalik, kuid mõni muudatus tuleb ilmselt käiku alles poole hooaja pealt.

«Alates Kataloonia rallist oli meil väga palju probleeme alajuhitavusega. Oleme ka Sebastien Loebiga seda arutanud ning meie nägemus autost on väga sarnane. Kusjuures Loeb isegi ei teadnud, et meil on alajuhitavusega probleeme! Ma ei saa aru, kuidas ta seda ei teadnud!»