Tõnis Sildaru hõbemedali toonud katsest: süda jättis lööke vahele

«Tehniliselt õnnestus kõik see, mis me planeerisime. Amplitude (hüpete kõrgus – toim), grabid (haarded – toim) ja stiil polnud võib-olla nii hea kui Copperi MK-etapil. Ütleksin, et MK-etapi run oli parem, aga too oli ka tema karjääri parim run rennis,» ütles Tõnis Sildaru ning Kelly sekundeeris kõrvalt: «Ma olen sellega nõus!»

Kuni viimase katseni hoidis Kelly Sildaru 92.33 punktiga esikohta, kuid siis tegi olümpiavõitja Cassie Sharpe 94 punkti väärilise soorituse. «Muidugi me teadsime, et Cassie on selliseks soorituseks võimeline. 92 ei pruugi kunagi võidurun olla, pigem võib võidule mõelda, kui oled saanud skooriks 96-97.»

Samas tunnistas Tõnis Sildaru, et tema tütre avakatse sooritus võttis päris palju pingeid maha. «Pärast esimest runi oli kergendus. Süda lõi vahepeal päris kiiresti. Iga hüppega pulss tõusis. Kui nägin, et kohtunikud hindasid Kellyt skooriga 92.33, oli see omamoodi kergendus muidugi.»

Kuigi Kelly Sildaru haarded on konkurentide omadest paremad, jääb tal vajaka hüpete kõrgusest. See on ka loomulik, sest rennisõidu kogemust on tal väga vähe. «Kellyl rennikogemus ikkagi täna veel sisuliselt puudub. See on täiesti teistsugune ala. Seda on vaja sõita, sõita, sõita. Sealt tuleb see mugavus, et kõrgele minna. Täna jääb see Kellyl kogemuse ja võib-olla väikese hirmu taha,» ütles Tõnis Sildaru.

Ta jätkas: «Pipe on hirmuäratav ja täna on Kelly miinus see, et ta sõidab seda lihtsalt niivõrd vähe. Tal pole seda tunnetust ja kogemust, et minna üles. Sõna otseses mõttes on puudu julgusest. Ja seda ei saa talle pahaks panna, sest teised sõidavad seda pea iga päev.»

Kui Kelly Sildaru kõige kõrgemal hüppel oli renni servast kõrgust 1,8 meetrit, siis Sharpe’i kõrgeimaks hüppeks mõõdeti kolm meetrit. «Cassie on tugev, oleme ausad. Tema amplitude on niivõrd hea, see on meeletu vahe.»