Sildaru alistanud olümpiavõitja: oleksin enne viimast katset peaaegu oksendanud

Pärast oma teist katset oli Sharpe silmnähtavalt pinges. Rennisõidu finišialas olnud kaaskond üritas teda maha rahustada ning see õnnestus. «Olin tõesti närvis. Ma oleks peaaegu oksendanud. Ma olen Aspeni X-mängude kuldmedalit tahtnud sellest ajas saati, kui endale suusad alla sain. See medal on minu jaoks väga eriline. Teadsin, et pean oma viimase katse tegema perfektse, muidu ma temast jagu ei saa.»