Retrovideo: vaata Mäkineni avariid 1998. aastal, mis teda praegugi vihale ajab

Kuues kiiruskatse oli Millbrookis, 7,13 kilomeetrit ohtra publiku ees. «Meil oli Miki-Hiire katse kuival asfaldil, aga korraldajad olid Historicu autod enne peale lasknud. Mina ei teadnud sellest midagi. Aga need katsid terve raja liivaga. Olin rajal esimene auto ning mäletan, kuidas kommentaator rääkis: «Nüüd on põnev vaadata, kuidas Mäkinen liivale kohale jõuab!» Ja see oligi minu jaoks mängu lõpp. Mäletan seda praegugi nagu see olnuks eile,» rääkis Mäkinen täna ajakirjanikele, kuidas ta betoonplokki tabas ja ratta kaotas. Toona süüdistas ta avariis küll liiva asemel rajale poetatud õlilaiku.