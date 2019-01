PM Monte Carlos. Ogier: inimesed olid haagistega teepervel ja tegid lõket

«Olin nördinud. Muidugi oli see korraldajatest õige otsus katse ära jätta, sest liiga palju inimesi oli viimasel viiel kilomeetril teel - nägime isegi, kuidas haagised olid teepervel ja inimesed tegid lõket. Muidugi on tore Monte Carlo rallil publikut näha, aga see on tõsiselt piinlik, kui nende pärast peab katseid ära jätma. See rikkus meie strateegia ära, aga suutsime kuidagi siiski head tööd teha ning nõnda palju aega ei kaotanudki,» rääkis Ogier, kes kaotab liidriks tõusnud Thierry Neuville'ile 3,4 sekundiga. Edu Ott Tänaku ees on aga 13,5 sekundit.