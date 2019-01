Tšehhis peeti eriolümpia jalgpalli konverentsi

Kahepäevasel seminaril said osavõtjad mõtteid vahetada grupidiskussioonides, kätt proovida praktiliste treeningute ja harjutustega ning kuulata põnevaid ettekandeid.

UEFA tutvustas oma suurimat solidaarsus- ja arenguprogrammi HatTrick, millega aidatakse liikmesriikidel igal tasandil jalgpalli edasi viia, ülesehitust ja tulevikusuundi. Belglane Guy Beckers rääkis lähemalt saalijalgpalli treeningust intellektipuudega noortele ja täiskasvanutele. Teemaks tuli ka värvipimedus spordis ja üldisemalt. Ülevaade anti ka sellest, kuidas on sujunud ettevalmistused sel aastal Abu Dhabis toimuvateks eriolümpia maailmamängudeks, kus osaleb esimest korda ka Eesti Eriolümpia jalgpallikoondis.

Seminaril esitleti kampaaniat nimega Giveus1minute (tõlkes anna meile 1 minut – toim.). Idee seisneb selles, et eriolümpia ühendused saavad pöörduda oma partnerite või ettevõtete poole mõttega, et nende töötajad annetaksid oma ühe minuti töötasu eriolümpia tegevuste toetuseks.

Praktilise poole pealt viidi läbi põhjalik saalijalgpalli näidistreening lastele, kus Brasiilia koolitaja Paula Madeira Liberto selgitas, kuidas noored treeningu käigus õpivad ja arenevad. Ühtlasi said osalejad omal käel proovida ka kõndivat jalgpalli.

«Konverentsil oli tunda seda, et jalgpalliliidud mõtlevad aina enam koostööle oma riikide eriolümpia ühendustega. Eriolümpia Euroopa ühendus (SOEE) on ise samuti kasvanud tugevamaks, neil on soov teha rohkem erinevaid üritusi ja kampaaniaid ning jagada oma teadmisi erinevate liikmesriikidega,» võttis seminari kokku Teet Allas.