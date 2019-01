FIA vastus Mäkinenile: pole professionaalne nõnda agressiivselt käituda

Mäkineni sõnul oli Toyota arvestanud, et neil õnnestub katsel edestada osasid konkurente enam kui minutiga. Siis jäeti see aga ära ning sõitjad pidid minema järgmistele katsetele tuttuute naastrehvidega, mis mõjutas ka sealset pidamist negatiivselt. Ott Tänak langes nõnda ralli esikohalt kahe võistluskiirusel läbitud katsega kolmandaks, enne kaheksandat kiiruskatset on Tänak langenud rehvipurunemise tõttu aga seitsmendaks.

«Kuidas me saame rääkida võrdsetest võimalustest, kui FIA ei saa aru, et me oleme Monte Carlos. Kes võtab aasta lõpus vastutuse, kui me selle jama pärast kaotame meistritiitli?» kurtis Mäkinen Eesti ja Suurbritannia ajakirjanikele

«Olen selliste agressiivsete kommentaaride üle üsna üllatunud,” rääkis Matton Motorspordile. “Pole just eriti professionaalne nõnda agressiivselt korraldajate ja FIA-ga käituda. Ta ju teab, kui raske on pealtvaatajaid ohjeldada ning kui tähtis on turvalisus. Turvalisuse tagamine on ralli tuleviku eesmärk number üks,» selgitas ta.

Mäkineni meelest võinuks kõik hommikused katsed ära jätta, kuid FIA sellega ei nõustu. «Monte Carlo on üsna erakordne ralli. Ja see tähendab, et võib juhtuda üsna erakordseid asju. Ma ei arva, et olnuks pealtvaatajate suhtes aus jätta kõik katsed ära,» arvas ta.

«Mõistan, et tema töö ja roll on oma sõitjate rallivõidu ja MM-tiitli nimel kõike teha, aga ta peab nägema ka suuremat pilti. Kui me jätaksime rallipäeva hommikul kõik katsed ära, mida teeksime siis järgmisel rallil, kui juhtub sarnane situatsioon?»

Mäkinen lubas, et hakkab tulevikus erinevaid FIA korraldatud üritusi, näiteks rallipäevade lõpus peetavat tutvustusüritust «Meet the Crew» vaikselt boikoteerima ning ei keelaks seda teha ka oma sõitjatel. Mattoni sõnul karistaks see poolehoidjaid aga ilmaasjata.