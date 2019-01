PM Aspenis. Kuldne Sildaru: täna oli minu jaoks isegi pingelisem võistlus

Sildarule oleks täna võidu toonud kõik kolm katset, kuid parimal sai ta kirja koguni 99 punkti. «Raja alguses esimene box tuli juba hästi mugavalt välja ja andis soorituseks jõudu juurde. Hüpetel oli ka hoogu rohkem kui esimestel katsetel ja sealt tulid kõrguse punktid. Seetõttu oli ka haardeid lihtsam hoida,» rääkis Sildaru oma katsest.

«Ma ei oska öelda, kas see oli elu parim run. Mul on palju selliseid rune olnud, kus ma olen endaga väga rahule jäänud. Samas skoor näitab, et see oli elu parim,» ütles ta naerulsui.

Hoolimata sellest, et tema võit oli ülekaalukas, tundis ta kuni viimase laskujani teatavat pinget. «Maggie Voisin oli veel tornis. See on sport, sa ei tea kunagi, kui keegi paneb juurde. Ta võinuks vabalt perfektse duubli visata ja teenida suurema skoori. Seda ei tea kunagi.»

Eile teenis Sildaru rennisõidus hõbemedali. Kui kõrvaltvaatajale oli too võistlus oluliselt pingelisem, siis Sildarule endale oli tänane. «Isiklikult oli minu jaoks täna rohkem elektrit õhus. Pipe’is ma tean, et Cassie on väga tugev ja teda on väga raske ületada. Pargisõidus on olukord natukene teistsugune. Ma olen rennis võtnud pähe, et ma pole esimene, mis annab mulle võimaluse lihtsalt oma sõit ära teha ja vaadata, kuidas läheb. Pargisõidus on natuke teistmoodi.»

Õhtul ootab Sildarut ees Big Airi võistlus, kus tal on realistlikult hinnates kolmest alast kõige raskem medalit võita. «Ma olen nüüd veel rohkem õhtu pärast elevil. Aga ma ei saa muud teha, kui anda endast parim ning loota, et läheb hästi.»

X-mängude pargisõidu läbi aegade kõrgeimad skoorid: