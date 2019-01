Tennisevanakesed näitavad raugematut klassi

30-pluss-klubi mehed – Djokovic on 31., ja Nadal 32-aastane – on varem selle turniiri finaalis kohtunud vaid korra, aastal 2012. Aga oli see vast mäng: läbi aegade pikim, 5 tundi ja 53 minutit kestnud suure slämmi turniiride finaal!

Tollest duellist väljus võitjana Djokovic ja seda päeva meenutas pärast eilset poolfinaali Djokovicile ka Jim Courier. USA tenniselegend teatas väljakuintervjuus üheselt: see oli parim mäng, mis tema eales näinud. Djokovic pani Melbourne’i publiku naerma: «Pean ütlema, et ka mina oleks sellele matšile kindlasti piletid ostnud.» Ning lisas: «Sel aastal on pisut erinevad reeglid, otsustava seti nii-öelda supertiebreak. Seega, nii pikka finaali vaevalt et tuleb.»

Mõlemad staarid pääsesid poolfinaalis kerge vaevaga. Nadal alistas veenvalt värske Kreeka kangelase Stefanos Tsitsipase, Djokovic rullis eile üle prantslasest Lucas Pouille’st 6:0, 6:2, 6:2.

Pärast poolfinaali uuris Courier Djokovici käest muuhulgas ka seda, kuidas ta nelja-aastane poeg isa heitlustele kaasa elab. Heatujuline Djoko vastas, et umbes 45 minutit enne väljakule minemist oli ta poja Stefaniga rääkinud näiteks Ämblikmehest, poeg oli talle mänguks edu soovinud ning soovitas kindlasti võita. «Parim asi, mis mu elus juhtunud, on see, et saan kahele inglikesele isa olla. See on tõeline õnnistus,» lausus Djokovic, kelle peres kasvab lisaks Stefanile ka aasta ja neljakuune tütar Tara. Homme võib Djokovicist aga saada esimene tennisist, kes võitnud Austraalia lahtised koguni seitse korda.

Nadal on Australian Openi võidukarika pea kohale tõstnud vaid korra, sedagi juba kümne aasta eest, mil ta alistas viiesetilises finaalis Roger Federeri. Pärast võitu Tsitsipase üle lausus suurmeister: «Minu ainuke eesmärk on olla võimalikult agressiivne. Iga mu löök peab lõhkuma vastast. Olen suutnud kohandada mängustiili oma eaga. See on ka põhjus, miks veel nii kõrgel tasemel püsin.»