PM video Aspenist: elevil Kelly Sildaru sai kaela kuldse medali

«Mitte ükski kuldmedal ei tule kunagi kergelt, aga mul on väga hea meel selle medali üle,» ütles Sildaru, kes võitis pargisõidu 99-punktilise skooriga. Kas ühel päeval on Sildaru võimeline ka 100-punktiliseks skooriks? «See on sport, kunagi ei või teada!»