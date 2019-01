Postimees TV: Mikkelsen tegi loetud meetrid enne katse lõppu saatusliku avarii

Ralli eel rääkis Mikkelsen Postimehele, et teab, mis tema mure on: «Eelmine aasta oli mu karjääri ilmselt halvim ning võtsin aja maha, et see kõik unustada. Tean, et olen vahel liiga tormakas ning tahan liiga palju. Mind usaldatakse, tean seda ning loodan Hyundaile mitte tuska valmistada. Loodan, et saan alustada puhtalt lehelt. See on andnud mulle motivatsiooni.»