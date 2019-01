Arsenal soovib soetada Horvaatia koondise ründajat

Arsenali suureks sooviks on saada 29-aastane ründaja hooaja lõpuni oma meeskonda laenule. Lisaks sellele soovib Arsenal ka võimalust hooaja lõppedes võimalust Pericis päriselt ära osta. Ülemineku summa peaks jääma umbes 40 miljoni euro kanti.

Horvaatia koondise ründaja sõlmis 2017 aasta septembris Interiga uue lepingu, mille järgi on ta Interi meeskonna liige kuni 2022. aastani. Vaatamata sellele väidab Inglismaa meedia, et Perisic on valmis Interist lahkuma.