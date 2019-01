PM Monte Carlos. Loeb naudib lahingut Latvalaga, aga pole unustanud ka Tänakut

«Olen seadistuse ja autoga rahul, muutsime veidi auto diferentsiaale - alguses olid need liiga avatud, siis panime need rohkem kinni ja selle tulemusena oli auto päris alajuhitav, pärastlõunaks saime asja paika,» seletas Loeb.

Raske öelda, mida homne toob. Pean ralli lõpetama, loodetavasti on homme katsetel vähem jääd ja rohkem puhast asfaldit. See on alati põnev, kui oled kellegiga võidu sõitmas. Latvala on lähedal ja ka Tänak surub kõvasti. Aga ma tunnen end autos üha kindlamalt. Näeme, mis homme saama hakkab,» oli vanameister positiivne.