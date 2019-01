Katari MK-etapil pääses põhitabelisse neli eestlast

Naistest sai tänu oma edetabelikohale otse põhitabelisse mullu Euroopa meistriks kroonitud Katrina Lehis. Läbi kvalifikatsioonivooru said põhitabelisse ehk 64 parema hulka oma kohad ka Julia Beljajeva ning Nelli Differt.

Lehise esimeseks vastaseks Kataris on hiinlanna Sihan Yu, Beljajeva kohtub esimeses ringis sakslanna Alexandra Ndolo'ga ning Differti vastaseks on avavoorus Lõuna-Korea esindaja Young Me Kang.