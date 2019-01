Elu parimat hooaega tegeva Rooba tabamusest jäi väheks

Käimasoleval hooajal on 25-aastane eestlane osalenud JYPi ridades 42 mängus ning saanud tänavu kirja juba praegu karjääri parimat tippmarki märkivad 13 väravat. Lisaks on Rooba jaganud kaaslastele kuus väravasöötu ehk tema kontol on kirjas 19 resultatiivsuspunkti.