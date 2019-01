Kolmest kolm: Eesti klubid tegid lätlastel selja prügiseks

Tartu Ülikooli meeskonna peatreeneri Priit Vene sõnul tegi vastate aktiivne kaitsetöö mänguplaani täitmise raskeks. «Nad hakkisid pidevalt kohtunike lubatu piiril ja eks see lõi meid oma rütmist välja. Korvi all elati meil pidevalt seljas ja saime ainult 13 vabaviset – nii vähe pole meil juba ammu olnud. Aga kõige tähtsam on see, et saime kätte võidu, mille järgi siia tulime ja nüüd saab hakata valmistuma kolmapäevaseks mänguks Kalev/Cramoga,» sõnas Vene.