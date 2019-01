Djokovic ja Osaka valitsevad ning kirjutavad ajalugu uueks

Kui Jaapanit esindavale 21-aastasele Osakale on need seni ainsad suure slämmi turniiride triumfid, siis temast kümme aastat vanem serblane Djokovic jõudis sihile juba 15. korda. Melbourne on seejuures ta lemmikpaik: Djokovici seitsmes esikoht seal on ajalooline.