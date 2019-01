Käsipallileegion: Roosna ja Pinnoneni klubide võiduseeria pikenes

Veel ühe eestlasest liidri leiame Itaalia esiliiga B-grupist, kus Sassari Raimond Handball jätkab Roosna ja Krefeldi eeskujul. 15. voorus võeti 13. järjestikune võit tulemusega 25:14 (13:9) Romagna Handballi üle. Mikk Pinnonen viskas neli väravat ning Sassaril on liidrina 27 punkti.

Soome kõrgliigas kuuendat kohta hoidev Siuntio IF alistas koha võrra tagapool oleva Åbo IFK 37:26 (20:11). Ott Varik viskas seitse väravat, Sten Maasalu tabas korra. Helsingi IFK jõud tiitlikaitsja Riihimäe Cocksist üle ei käinud ning Ardo Puna nelja ja Sten Toomla ühe tabamusega lõppenud kohtumises jäädi 21:38 (10:19) alla.

HIFK 17 punktiga neljas, Siuntio IF-il on punkt vähem. Esikolmikul – Cocks, Karjaa BK-46 ja Helsingi Dicken – on 26 silma. Küll on kolm eestlast jätkuvalt snaiprite tabeli esikümnes, kus Puna 120 tabamusega esimene ning Varik neljas ja Maasalu üheksas, vastavalt 86 ja 73 väravaga.