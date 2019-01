Loeb: ma ei mõista, kuidas ma Neuville'ile nii palju kaotasin

«Ega mul suuri ootuseid enne etappi polnud, nii et midagi hullu lahti pole. Lihtsalt minujaoks on harjumatu siin neljandana lõpetada. Peame veel kõvasti tööd tegema, et masinat paremini mõistma õppida,» lausus Loeb.

«Teadsin, et Ott Tänak ja Toyota on tugevad, see oli teadmine möödunud hooajast. Ka Kris Meeke näitas punktikatsel, et neil on tugev kooslus. Minu jaoks on aga kõige üllatavam see, et ma nii palju Thierry Neuville'ile kaotasin,» avaldas Loeb.