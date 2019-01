Täna otsepilt: Rakvere võtab koduväljakul vastu liigatabeli eelviimase Läti meeskonna

Rakvere kaotas pühapäeval kuivalt tulemusega 0:3 võõrsil Saaremaa meeskonnale ning asub parasjagu liigatabelis 11 meeskonna konkurentsis 25 punktiga kindlalt seitsmendal kohal. Kaheksandal positsioonil paiknev TalTech jääb juba üheksa punkti kaugusele. Samas on üldarvestuse kuues ja viies meeskond ehk Tallinna Selver ja SK Jēkabpils Lūši kõigest kolme punkti kaugusel. Seejuures on Läti meeskonnal ka üks mäng enam peetud.

Rakvere juhendaja Andres Toode rääkis eelmisel nädalal Volley.ee-le enne kohtumist Saaremaaga, et loodab eelseisvatest mängudest punkte teenida. «Terve hooaeg on kujunenud selliselt, et oleme hakanud tugevamatele vastu, aga võitu pole kätte saanud, vaid nõrgemaid oleme võitnud. Peale Saaremaa ootab veel ees mäng Pärnuga, neile püüame siis jälle vastu hakata ja ka võita. Edasi tulevad veel Selver ja Limbaži, neist mängudest püüame punkte saada,» rääkis Toode.

Toode sõnul on meeskonnas hetkel väike haigustelaine. «Gripp vist jõudis kohale, aga loodan, et pühapäevaks on kõik platsis. Ja kui polegi, siis küll saavad vahetusmehed hakkama, meil pinki on. Ka bravuur hakkab vaikselt tulema, RTU vastu andsime hiljuti korraliku lahingu ja püüame allesjäänud mängudest võtta maksimumi. Seda teab aga vaid vanajumal ise, millisel kohal keegi põhiturniiri lõpetab, sel hooajal on võimatu midagi ette ennustama hakata,» lisas Toode.