Toyota Gazoo president: Ott ja Martin näitasid imelist võitlusvaimu

«Ott ja Martin näitasid nädalavahetusel imelist võitlusvaimu!» kiitis Tomoyama. Ta rõhutas, et mullu võideti kõigest kaheaastase kogemusega võistkondlik MM-tiitel mitmest katkestamisest hoolimata. Nüüd võeti tema sõnul kasutusele jaapanlaste meetod «Kaizen», tehti vaimne restart ning võeti kurss uuele, edukamale hooajale. «Selle hooaja hästi alustamiseks töötasime kiiruse ja hea soorituse nimel väga. Pärast seda nädalavahetust tundus mulle, et meie meeskond on MM-tiitlite poole teel.»