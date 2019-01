Unitedi peatreener Solskjaer: Unitedi eesmärk peab alati olema tiitel

Manchester Unitedi hooaja algus oli taas kõike muud kui positiivne. Jose Mourinho käe all ei suudetud kuidagi end käima saada ning muutuse tõi alles see, kui Mourinho asendati Solskjaeriga. Kesise hooaja alguse tõttu on United Inglismaa kõrgliigas alles kuuendal kohal, kuid siiski ollakse siiani konkurentsis nii Meistrite liigas kui ka Inglismaa karikavõistlustel.

«Me oleme siiski Manchester United. Meie eesmärk peaks alati olema liigatiitel. Sel aastal on see ülesanne kahjuks võimatuks muutunud, kuid me peame vaatama selle poole tulevikus,» rääkis Solskjaer BBC-le.

«Me oleme siiani konkurentsis nii Meistrite liigas kui ka Inglismaa karikavõistlustel. Me ei saa leppida lihtsalt sellega, et lõpetame hooaja nelja parema hulgas. Me peame andma endast parima, et võita sel aastal seda, mida veel võita annab. Lähen igale kohtumisele vastu mõttega, et me suudame selle võita,» rääkis Solskjaer.

«Kui sa võidad meeskonnaga karika, on see imeline päev kogu klubi jaoks. See on sinu elu parim päev, kui sa võidad, sest sul pole aimugi, millal sa järgmine kord tiitlivõidu üle rõõmustada saad,» seletas Solskjaer.