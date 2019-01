Andy Murray läbis vajaliku operatsiooni

Kolmekordne Suure Slämmi turniiri võitja Murray andis selle aasta alguses teada, et see hooaeg jääb temale tipptennises viimaseks. Siiski soovib 31-aastane britt tulla pärast operatsiooni tagasi tippu ja mängida kodusel Wimbledoni turniiril.

Murray oli väljakul ka Austraalia lahtistel, kus ta pidi avaringis tunnistama Roberto Bautista Aguti paremust. Pärast turniiri lõppu lausus britt, et see võis siiski jääda ka tema viimaseks turniiriks.

Murray käis varasemalt puusaoperatsioonil ka 2018. aasta jaanuaris, pärast mida ta suutis tagasi tippsporti naasta. Nüüd oli vaja aga uuesti opilauale minna ning läbida suurem operatsioon, et tal oleks üldse võimalik veel tippspordis kaasa lüüa.

«See suur operatsioon on ainuke võimalus veel tipptennist mängida. Ma annan endast parima, kuid on suur võimalus, et ma ei mängu enam iilagi tipptasemel tennist. Tahan väga tennist mängida, aga mitte sellise puusaga, nagu mul praegu on,» lausus Murray enne operatsiooni BBC-le.