Fernando Alonso soovibki starti tulla ka autorallis?

Hetkel on F1-sarjas maailmameistriks tulnud Alonso peamine eesmärk saavutada nn. «kuldset kolmikut», milleks on F1-sarjas Monaco GP etapi, Le Mans’i 24-tunni sõidu ja Indianapolise 500 miili sõidu võitude saavutamine.

Hetkel on Alonso peamiseks eesmärgiks Indy 500 sarjas võita Indianapolise etapp, mis teda hetkel vägevast saavutusest veel lahutab. «Hetkel keskendud täielikult Indy 500-le, aga see ei tähenda seda, et ma muudest aladest ei mõtleks,» vahendab gpblog Alonso sõnu.