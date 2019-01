Hullumeelne kiirendusvõistlus Kiviõlis: suusanõlvadest autoga mäest ülesse

Võistlusformaat, mida muidu sõidetakse suvel lennuväljadel, meelitab talvel võisteldes üha enam kohale publikut ja pakub sotsiaalmeedias hulgaliselt kõneainet. Osaleda saavad kõik tänavalegaalsed sõiduautod, tühimassiga kuni 2000 kg ja registris olevad mootorkelgud. Piikrehvid ja -lindid on keelatud. Vaatemängulise võistluse kohad täitusid eelregistreerimise perioodil autode klassis napi nädalaga ja mootorkelkude klassis on veel vaid üksikuid vabu kohti. Seekordne võistlus toob usutavasti ka publikurekordi.

Eelmine Uphill Snow Drag üritus jõudis 2017. aastal Facebookis üle 70 000 inimeseni. Kohapeal toimus ka Live ülekanne, mida jälgis kokku üle 50 000 vaataja. «Just see, et suusanõlvadel autodega mäest üles kiirendatakse, teeb sellest hullumeelse ettevõtmise,» sõnas peakorraldaja Roland Kivitare. «Selle võimalikkuse eest tuleb suurim kummardus teha Kiviõli seikluskeskusele, kes võistlejatele ja publikule mitmekülgseks meelelahutuseks ideaalsed tingimused on loonud,» märkis ta.

Seejures on kogu päeva jooksul endiselt avatud ka kõik suusakeskuse peanõlvad suusa- ja lumelauahuvilistele. «Soovitamegi pealtvaatajail tulla hommikul varakult suusatama, et pärastlõunal oleks mahti ka lärmakatele kihutajatele raja ääres kaasa elada,» lisas Kiviõli seikluskeskuse turundusuht Janek Maar. Pealtvaatajatele on üritus tasuta. Kohapeal on toitlustus, toimuvad erinevad auhinnamängud nii eelnevalt sotsiaalmeedias kui ka kohapeal.