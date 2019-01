Kris Meeke Toyotast: parim auto, millega olen eales sõitnud

«See on absoluutselt parim auto, millega ma olen eales sõitnud,» ütles 39-aastane Meeke pärast debüürtallit Toyota meeskonnas Autospordile. «See tundus kohe väga mõnus.»

«Yarises ma tunnen, et suudan sellest kõik välja pigistada ning seejuures on kõik minu kontrolli all – pole mingit stressi ega muresid,» lisas põhjaiirlane. «Ma olin esimesest kiiruskatsest alates väga põnevil, kuna polnud varem selle masinaga naastudega kuival asfaldil sõitnud,» vaatas Meeke möödunud nädalavahetusel toimunud Monte Carlo rallile tagasi.