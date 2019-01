Aasia meistrivõistluste poolfinaalis pilluti vaenlasi sandaalidega

Katar ja AÜE riikidena ei salli teineteist. 2017. aasta suvel katkestas AÜE koos Saudi Araabia, Bahreini ja Egiptusega Katariga kõik diplomeetilised sidemed süüdistades neid terrorismi toetamises. Katar kutsus süüdistusi alusetuks, aga sanktsioonid on paigas tänaseni. Katari elanikud ei tohi eelmainitud riikidesse siseneda ja Eestist neli korda väiksemale riigile toetuse avaldamine on tänaseni AÜEs karistatav kolme- kuni 15-aastase vanglakaristuse ja minimaalselt (!) 120 000 euro suuruse trahviga.

Et katarlasi AÜEsse ei lubata, on koondis pidanud leppima minimaalse toetusega. AÜEs jäeti samas täna koolilastel ära viimased tunnid ja jagati tasuta laiali kõik müümata piletid, et meeskonda toetaks vaenlaste vastu staadionitäis rahvast. Kõik osutus tarbetuks: Katar lõi avapoolajal kaks väravat, teisel veel kaks ning marssis finaali. Sealjuures tabas värava löönud mängijaid pärast mitut tabamust tribüünilt esemete loopimise – kui sandaalid otsa said, siis veepudelid – rahe.